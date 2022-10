Drawing Room Lisboa regressa com 90 artistas nacionais e internacionais

Drawing Room Lisboa arrancou esta quarta-feira para a 5ª edição. Até dia 30 de outubro, na Sociedade Nacional das Belas Artes vão estar disponíveis 26 galerias de arte com mais de 90 artistas portugueses e internacionais, assim como regressam as Millennium Art Talks.

No programa encontram-se 18 galerias portuguesas com artistas como Vera Cortês, Filomena Soares, Pedro Cera, 3+1 Arte Contemporânea, Bruno Múrias ou Miguel Nabinho de Lisboa, Galeria Fernando Santos, Pedro Oliveira. E outras oito de artistas internacionais.

Vão ainda estar expostos os trabalhos dos 10 finalistas da 2ª edição do Prémio FLAD de Desenho. O vencedor vai ser revelado no dia 29 de outubro e vai receber um prémio monetário de 20 mil euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de dois anos de pandemia, as Millennium Art Talks regressam ao evento, com quatro conversas. A temática deste ano é o desenho, onde será mencionado as suas práticas e explorações.

Segundo o comunicado enviado à redações, a Fundação Millennium bcp criou os prémios de apoio às Artes como o Prémio Aquisição Fundação Millennium bcp - Talento Emergente, Prémio Projeto Artístico Destacado e Prémio Projeto Curatorial Galeria.

Durante o evento haverá um espaço editorial e lançamento de publicações, com apoio e lançamentos da Fundação Carmona e Costa, como a nova obra de Rui Chafes "Diários".

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do seu Fundo de Aquisições de Arte Contemporânea (FAAC), vai adquirir obras de arte durante a Feira,.

"A Drawing Room Lisboa tem vindo a ganhar relevo na cena artística contemporânea, por se afirmar como um contributo na criação de oportunidades para a classe artística dedicada ao desenho e na afirmação do espaço que o desenho pode ocupar no setor da arte contemporânea", pode ler-se no comunicado enviado à redações.

O preço dos bilhetes diários é de 7 euros.