Do cinema ao cosplay: Comic Con Portugal arranca quinta-feira

Arranca esta quinta-feira a 8ª edição da Comic Con Portugal, com 300 horas de programação, até domingo. O evento irá decorrer no Parque das Nações, num espaço híbrido que inclui a Altice Arena e o espaço exterior envolvente. Em 115.000 metros quadrados, haverá espaço para oito auditórios que receberão painéis de convidados, atividades relacionadas com cinema, televisão, cosplay, videojogos e literatura e merchandising.

Ao entrar na Altice Arena, o corredor de entrada será dedicado à Artist Alley, ou seja, espaço, onde os vários artistas de Banda Desenhada expõem e vendem os seus trabalhos ao público.

Mas será no auditório principal, na Sala Altice Arena, Golden Theatre & Spotlight, que vão passar os maiores eventos, desde antestreia a painéis de convidados diversos. Este espaço tem cerca de 12.500 lugares sentados.

Durante os quatro dias, os fãs poderão interagir com os convidados através de sessões de Q&A (pergunta e resposta). "Não é uma palestra. Nós não temos um convidado no palco que não interage. Aqui os visitantes podem fazer parte integrante do painel",explicou ao DN Paulo Rocha Cardoso durante a visita à imprensa pelo recinto.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Entre o auditório principal e a Sala Tejo, estará o espaço da HBO MAX, focado na série House Of The Dragon com um crânio de um dragão e o torno da série. Na mesma área, estará também o Live Stage, com sessões de 45 minutos com convidados de diferentes áreas.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Na Sala Tejo está situado o espaço cosplay, que terá um palco com conteúdos diários. Ainda neste espaço, está uma galeria, onde o Spongebob se transforma em quadros icónicos como, por exemplo, A Criação de Adão, e um palco, onde irá passar o jogo do Mundial - Portugal contra Marrocos - no sábado, acompanhado de uma figura do Thanos com um cachecol da seleção.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

É no espaço Kids, num por cima da Sala Tejo, que se encontra a parte da Lego com as últimas novidades da marca, duas estátuas: uma do Bowser, vilão do Super Mário, e uma do Mário que é interativa. Neste espaço é possível fazer também construções de Lego. Por cada pessoa que construir um presente de Lego e o partilhar nas redes sociais, será dado um presente a uma criança desfavorecida.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Depois, numa tenda no espaço exterior está um auditório por onde irão passar antestreias como a da série Reginald the Vampire e onde será o concurso de cosplay.

O Geek Market também fica na parte exterior com mais de 50 marcas de produtos exclusivos de séries, filmes, animes e mangás.

© Leonardo Negrão / Global Imagens

A Comic Con Portugal este ano conta com uma nova área exterior: o creators hub, dedicado aos influencers de todas as redes sociais com um palco e também uma zona de lounge.