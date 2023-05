Dia Aberto para a Dança em Lisboa

Realizada no no âmbito do Mestrado em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais daquela Escola (que tem, neste momento, as candidaturas abertas), esta iniciativa permitirá assistir às aulas dos professores e coreógrafos Ana Trincão (entre as 10 e as 13 horas) e Tiago Cadete (entre as 14 e as 18).

Esta será assim uma oportunidade única para conhecer e contactar diretamente com os professores, os alunos e o ambiente deste curso, com a duração de 2 anos. Para tal, basta aparecer e estar atento.