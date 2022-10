Deputados defendem a tauromaquia em almoço com representantes do setor

Numa altura em que o mundo rural e em particular o setor da tauromaquia estão sob ataque frenquente e amplificado, um grupo de deputados de três partidos com assento parlamentar quebrou o comum e assumiu a defesa do campo e daqueles que nele ganham a vida.

À mesa com diversos agentes da Tauromaquia, sentaram-se ontem, num almoço que teve lugar mesmo na Assembleia da República, Ricardo Pinheiro, Pedro do Carmo, Maria da Luz Rosinha, Pedro Cegonho, Clarisse Campos, Sérgio Sousa Pinto e outros oito deputados socialistas; bem como Fernanda Velez, Maria Emília Apolinário, Gabriela Fonseca, Adão Silva e António Prôa, a par de outros dez representantes do PSD; e ainda Pedro Frazão, Diogo Pacheco de Amorim, Rita Matias, Pedro Pessanha,

Pedro Pinto, Gabriel Mithá Ribeiro, Rui Paulo Sousa e Bruno Nunes, do Chega.

O mundo rural e a tauromaquia, que têm sido vítimas de vários movimentos políticos e de cidadãos, foram assim recebidos na casa da Democracia para um almoço em que também se digeriu a difícil situação daquelas áreas e das pessoas que através delas contribuem para a economia e fazem brilhar esta vertente da cultura portuguesa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre os quase 40 deputados em defesa do mundo rural, houve mesmo quem fizesse questão de deixar palavras públicas de apoio ao setor. Foi o caso de Maria da Luz Rosinha e Pedro do Carmo (PS), Fernanda Velez e João Moura (PSD), bem como de Pedro Pinto (Chega), que "transmitiram aos representantes tauromáquicos a confiança e a promessa dos respetivos grupos parlamentares no seguimento de políticas em sua defesa", adianta ao DN um dos representantes da tauromaquia presentes no almoço.

Da parte do setor, entre os que estiveram presentes, em representação de todas as áreas desta atividade cultural - ganadeiros, bandarilheiros, matadores, forcados, cavaleiros, empresários e associações -, intervieram Diogo Durão (PróToiro e Associação Nacional de Grupos de Forcados), Hélder Milheiro (PróToiro), Nuno Pardal (Associação de Toureiros), António Teixeira (Associação Portuguesa de Criadores de Touro de Lide) e Francisco Mira, que apelaram aos agentes políticos "a prossecução de medidas mais coesas e robustas de proteção de uma das mais importantes dimensões culturais portuguesas, a Tauromaquia".