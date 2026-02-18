‘Uma Viagem Longa com Lídia Jorge’ é o oitavo livro de João Céu e Silva desta série, que inclui escritores como José Saramago e António Lobo Antunes.
‘Uma Viagem Longa com Lídia Jorge’ é o oitavo livro de João Céu e Silva desta série, que inclui escritores como José Saramago e António Lobo Antunes. Foto: Leonardo Negrão
De ‘O Dia dos Prodígios’ a ‘Misericórdia’. As histórias por trás dos romances de Lídia Jorge

Em ‘Uma Viagem Longa com Lídia Jorge’ João Céu e Silva conversa com a escritora sobre cada um dos seus romances, revelando detalhes da sua biografia e processo criativo. Chega amanhã às livrarias.
Carla Alves Ribeiro
