No Distrito de Aveiro, quem segue pela A1 no sentido Porto-Lisboa após as portagens de Grijó pode ler a frase "O amor é complicado se tiveres amor em complicar" num outdoor. Dos ecrãs das redes sociais para monopostes publicitários espalhados pelo país, o projeto Reclam'arte, sem fins lucrativos, regressou para a segunda edição com nove artistas como Hugo van der Ding, Another Angelo, Clara Não e Vasco Gargalos a deixarem as suas mensagens em nove localizações diferentes até ao final do mês de setembro.

Trata-se de uma ideia de dois amigos de infância, Guilherme Rebola e Tiago Magueta, que surgiu durante a pandemia. Um dia, na autoestrada, durante uma viagem ao interior do país, depararam-se com uma "tela gigantesca branca", ou seja, sem qualquer campanha ou publicidade. Começaram rapidamente a notar que esta não era a única e que havia falta de aproveitamento destes espaços. "Estávamos confinados em casa e a pandemia estava no auge. Pensámos que seria giro colocar aqui artistas portugueses e criar uma verdadeira galeria ao ar livre", explicou Guilherme Rebola, sócio fundador da Liter e Reclam"arte, em conversa com o DN.