Cristina Clara: uma viagem musical que celebra o disco Lua Adversa

A fadista Cristina Clara regressa ao Teatro Trindade para uma celebração do aniversário do seu primeiro disco, Lua Adversa, no dia 18 de outubro às 21.00. A "grande Torre de Babel musical", como a cantora descreve o espetáculo, vai incluir alguns convidados especiais como Marco Mezquita, Maria João, Bárbara Faustino e Batukaderas Freirianas Guerreiras. Uma junção cultural e sonora de vários géneros internacionais que passa por Lisboa, Cabo Verde, Espanha e Brasil.

Cristina Clara entrou pela primeira vez no Teatro Trindade como estreante, pouco depois de ter vindo do Minho para Lisboa para exercer enfermagem. Via a capital como sonho cheio de oportunidades. "Agora voltar aqui depois de quase 10 anos e com todo este caminho feito é emocionante. Este é o meu teatro favorito e tem muito simbolismo para mim. Fazia sentido este espetáculo ser numa casa de teatro porque também fiz teatro na minha vida", explicou a cantora em conversa com o DN. Durante cerca de 10 anos a artista fazia uma vida dupla como enfermeira e atriz. "Acho que foi enriquecedor que assim fosse porque fez de mim uma melhor enfermeira e uma melhor artista, ou seja, fui conciliando as duas coisas. Embora muitas vezes com crises de identidade", acrescentou.

Ao lançar o seu primeiro disco, Lua Adversa, em setembro de 2021, deixou a vida de enfermeira para trás, dedicando-se unicamente à música. Um álbum que deve o nome ao poema de Cecília Meireles, poetisa favorita da cantora. Embora não fosse possível a gravação do próprio poema, Cristina Clara escreveu a música Lua como resposta aos versos de Cecília Meireles.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Rita Chantre / Global Imagens

Artista um pouco ritualística, decidiu agora celebrar o aniversário deste álbum com um espetáculo que junta numa viagem artística diversos estilos musicais e várias culturas. Marco Mezquita, Maria João, Bárbara Faustino e Batukaderas Freirianas Guerreiras representam influências musicais na vida de Cristina Clara.

Barbara Faustino é uma bailarina que a fadista admira e que irá interpretar as músicas com a sua dança contemporânea. "A oportunidade surgiu com palco ideal para podermos fazer essa parceria. É que nem todos os palcos permitem essa logística e o ambiente para isso", disse a cantora.

Um espetáculo com as Batukaderas Freirianas Guerreiras era um sonho de Cristina Clara há muitos anos, devido à relação afetiva que tem com Cabo Verde. Sendo o batuque um instrumento "irresistível", a ideia é juntá-lo com a música tradicional portuguesa, o fado.

Marco Mezquita, pianista convidado e amigo de longa data, chega a Lisboa mais cedo unicamente para o concerto de Cristina Clara, tendo no dia 20 de outubro um espetáculo na feira musical Womex. "O convite de Cristina Clara surge do fascínio que temos um pelo outro, depois de uma noite muito feliz e de um concerto que fiz com a minha amiga Silvia Pèrez Cruz em Lisboa", respondeu o pianista por e-mail ao DN. Na sua parte da atuação, Marco Mezquita vai tocar dois fados e algumas surpresas em dupla e em grupo.

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

A primeira vez que a fadista viu um espetáculo de Maria João, há 15 anos, não sabia ao que ia, mas adorou. Uma artista que a inspira pela liberdade que expressa e por não colocar barreiras à sua música. Desses fatores surgiu o convite para esta atuação.

Cristina Clara pretende assim com este espetáculo honrar estes artistas que tiveram um contributo no seu percurso cultural.

Para além das músicas do primeiro disco Lua Adversa, vão ser apresentados novos temas e alguns dos próprios convidados. Será um espetáculo interativo que pretende envolver o público e fazê-lo sentir algo. "Ao longo do espetáculo vamos convidando estes artistas e depois terminamos juntos. Um espetáculo que vai ter música, movimento, muito diversificado, muito rítmico também. Vai ser quase uma viagem pelos vários sítios porque os músicos têm cinco nacionalidades diferentes. Espero que as pessoas saiam daqui a vibrar com o que preparámos. ", afirmou a artista.

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

Os bilhetes variam entre os 10 e os 48 euros, dependendo dos lugares.

Este ano Cristina Clara passou também pelo festival Nos Alive, e garante: "deu-me muito, muito gozo e agora surgiu esta oportunidade e achei que era a oportunidade de celebrar de uma maneira diferente."

A artista de momento está a preparar um novo projeto "diferente" para 2023, mas não revelou pormenores apenas dizendo que este está numa fase de conceção.

mariana.goncalves@dn.pt