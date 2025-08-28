Conselho de administração de Serralves “apanhado de surpresa” por demissão de Isabel Pires de Lima  

O conselho de administração da Fundação de Serralves foi “totalmente apanhado de surpresa” pela demissão de Isabel Pires de Lima do cargo de presidente daquele órgão, garante ao DN fonte próxima do processo. Uma versão que combina mal com a apresentada no dia 26 de agosto pela antiga ministra da Cultura. No comunicado em que anunciou a decisão, escreveu: “A minha renúncia ao cargo tem efeitos imediatos, evitando prolongar uma situação desconfortável para todos, mas, sobretudo, prejudicial ao saudável funcionamento da Fundação”. A mesma fonte insiste: “Se houve uma gota de água, uma situação desconfortável ou um acumular de tensão, desconhece-se". Garantindo que “entre a informação ter chegado ao conselho e à comunicação social não passaram mais do que uns minutos”, a resposta imediata “procurou salvaguardar a instituição e deixar clara a total unidade do grupo” que, por unanimidade e em reunião extraordinária, elegeu o vice-presidente Fernando Cunha Guedes para a presidência interina, obrigando- se a proceder, a partir de agora e de acordo com os estatutos da instituição, por cooptação e voto secreto, à eleição de um novo presidente.São já vários os nomes que correm nos meandros culturais, com destaque para Paula Paz Ferreira. “É extemporâneo avançar com nomes”, diz a mesma fonte. “ Até é possível que seja alguém que venha de fora”. Isabel Pires de Lima esteve pouco mais de oito meses no cargo para o qual foi eleita em substituição de Ana Pinho. “Decorrido mais de meio ano de atividade, e após profunda reflexão, tomo esta decisão por entender que não estão reunidas, ao nível do presente Conselho de Administração, condições de confiança e solidariedade institucional que me permitam exercer o cargo em plenitude”, escreveu em comunicado, aproveitando para lançar a advertência: “Um espaço de produção de arte como é Serralves tem, a todo o momento, de incomodar, desestabilizar, interrogar ou então será apenas um lugar de [pessoas] demasiado contentes consigo próprias, naquela felicidade potencialmente castradora que o sucesso traz”. O conselho de administração da Fundação de Serralves tem como vice-presidentes Fernando Cunha Guedes (agora na presidência interina), Luís Silva Santos, Paula Paz Ferreira, para além dos vogais Manuel Sobrinho Simões, Tomás Jervell, Armando Cabral, Maria do Carmo Oliveira e Luís Menezes. João Soares. “Lamento profundamente. Isabel Pires de Lima esteve mais do que à altura” Ao fim de nove de anos na instituição, Isabel Pires de Lima fecha o ciclo. Foi nomeada para o conselho de administração em 2015, juntamente com Pacheco Pereira, ambos como representantes do Estado naquele órgão. Uma escolha pessoal de João Soares, ministro da cultura à época. “Foram escolha minha, de resto mal recebida pelos membros do conselho da altura [presidido pelo antigo ministro da economia Luís Braga da Cruz]”, diz João Soares ao DN. Lamenta "profundamente” o desfecho anunciado pela académica, a quem deixa um elogio rasgado. “Isabel Pires de Lima esteva mais do que à altura das funções que foi tendo na fundação. E foi muito elogiada pela anterior presidente do conselho, Ana Pinho”. O Ministério da Cultura, Juventude e Desporto (MCJD) tutelado por Margarida Balseiro Lopes, anunciou “plena confiança” na Fundação de Serralves. “O Governo sublinha que Serralves é uma fundação sólida, com uma programação cultural de referência nacional e internacional, e que mantém plena confiança na instituição que, como sempre assegurará, com estabilidade e continuidade, a prossecução da sua missão cultural”, garantindo ter tomado conhecimento da renúncia de Isabel Pires de Lima pela comunicação social. O ministério agradece o “trabalho desenvolvido” pela antiga ministra da Cultura, considerando que tomou “uma opção pessoal, cuja justificação cabe apenas à própria”."Falta de condições de confiança". Isabel Pires de Lima renuncia à presidência da Fundação de Serralves