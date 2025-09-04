Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Concerto no Vale do Silêncio numa edição anterior das Festas da Rua
Concerto no Vale do Silêncio numa edição anterior das Festas da RuaGulbenkian
Concerto do Coro e Orquestra Gulbenkian no Vale do Silêncio cancelado

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também cancelou a realização da Festa do Livro em Belém em memória das vítimas do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa.
Os três dias de luto municipal, decretados pela Câmara Municipal de Lisboa pelas vítimas do acidente com o elevador da Glória, que fez 17 mortos, segundo o balanço da manhã desta quinta-feira, 4 de setembro, levaram ao adiamento do concerto de abertura das Festas na Rua, no Vale do Silêncio, agendado para este sábado (6 de setembro).

"Em virtude dos três dias de luto municipal, decretados pela Câmara Municipal de Lisboa, foi adiado o concerto do Coro e Orquestra Gulbenkian, de abertura das Festas na Rua, no próximo sábado, no Vale do Silêncio, e as iniciativas previstas em espaço público. Oportunamente serão divulgadas as novas datas", informa a EGEAC.

Já ontem, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha cancelado a realização da Festa do Livro em Belém, prevista para decorrer nos jardins do Palácio entre esta quinta-feira e domingo. Esta iniciativa será marcada para data a fixar e em recinto fechado.

