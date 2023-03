Competição de curtas do Tiktok dá oportunidade para ir ao festival de Cannes

A rede social Tiktok vai ser parceira oficial do Festival de cinema Cannes com a segunda edição do #TikTokShortFilm, uma competição de curtas-metragens em formato vertical.

Os entusiastas do cinema e criadores de conteúdo são convidados a participar no concurso até 29 de março, através da criação de um vídeo original de mais de um minuto. Todos os participantes terão de preencher um formulário e depois partilhar o vídeo com a hashtag #TikTokShortFilm. Os filmes serão submetidos a votos dos utilizadores.

Os 40 vídeos mais populares serão avaliados por um júri profissional que irá selecionar três vencedores nas categorias de "Gran Gagnant", "Best Script" e "Best Editing"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os três vencedores vão ser convidados para estarem presentes no Festival de Cannes no dia 23 de maio de 2023 para apresentação dos vídeos e para receberem o prémio.

O vencedor da categoria "Gran Gagnant" receberá um prémio de 10 mil euros, e os vencedores de "Best Script" e "Best Editing" de cinco mil euros, destinados a apoiar um novo projeto na área.

Este concurso foi lançado pela primeira vez em 2022 e deu aos cineastas "uma oportunidade única de partilhar a sua criatividade num novo formato", diz comunicado.

A hashtag #TikTokShortFilm conta com mais de 9,5 mil milhões de visualizações na rede social.

"Ganhar o prémio "Best Script" deu-me não só confiança como argumentista-realizadora, mas também credibilidade na indústria cinematográfica. Pude dirigir e escrever para grandes grupos no TikTok, e recentemente co-escrevi duas longas-metragens graças à visibilidade que o prémio me deu, uma das quais deverá começar a ser filmada em abril. Desde então, dirigi também o episódio piloto de uma série multiplataforma que pretendo agora produzir e fui convidada para diversos festivais de curtas-metragens para falar da minha experiência como realizadora em plataformas como o TikTok" explica Claudia Cochet, vencedora do "Best Script" em 2022, citada no comunicado.