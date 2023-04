Entre todos os títulos que concorreram à Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2022, Close, do belga Lukas Dhont, terá sido o que mais exemplarmente encarnou a ideia, ou melhor, o desejo de um depurado realismo pensado para as atribulações narrativas deste nosso século XXI (o filme acabou por receber o Grande Prémio, segundo na hierarquia do palmarés do festival, ex-aequo com Stars at Noon - Paixão Misteriosa, da francesa Claire Denis).

Num território cultural minado pela grosseria do Big Brother e da "reality TV", a palavra "realismo" obriga-nos a algum tipo de precisão - de que falamos quando falamos de realismo? A pergunta enreda-se quando, como é o caso, estamos perante um filme em que a subtileza dos afetos, indissociável de um invencível pudor, resiste aos lugares-comuns normativos com que, todos os dias, nos tribunais do espaço mediático, são tratadas, descritas e "julgadas", sem apelo nem agravo, as formas da intimidade humana.