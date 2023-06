Na manhã em que Manuel Alegre, na qualidade de presidente do júri do Prémio Leya, telefonou a Celso Costa para lhe anunciar que o seu livro, A Arte de Driblar Destinos, era o vencedor da edição de 2022, o brasileiro só encontrou uma palavra para exprimir a dimensão da surpresa: "Puxa!". E repetiu-a mais duas vezes, como se temesse que palavra mais elaborada desfizesse o encantamento.

Distinguido, segundo a declaração do júri (composto ainda por Ana Paula Tavares, Isabel Lucas, José Carlos Seabra Pereira, Lourenço do Rosário, Nuno Júdice e Paulo Werneck), pelo "ritmo e vivacidade" com que o autor "reflecte o mundo social do interior do Brasil", A Arte de Driblar Destinos corresponde, como Celso Costa assume ao DN, "a memórias autobiográficas". "Tinha material para umas 800 páginas, mas estou pensando num segundo volume, que os leitores já começaram a pedir", revela.