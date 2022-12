Causas da morte de Jô Soares reveladas quatro meses após a sua morte

O humorista Jô Soares morreu há quatro meses (a 5 de agosto) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, mas as causas da sua morte ainda não tinham sido reveladas. De acordo o portal Notícias da TV, que teve acesso à certidão de óbito do brasileiro de 84 anos, o falecimento aconteceu devido a complicações com a obesidade, que comprometeram vários órgãos.

Na certidão de óbito, os médicos legistas escreveram que Jô Soares morreu durante a madrugada do dia 5 de agosto com uma insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial. O humorista teve também um estreitamento da abertura da válvula aórtica, que controla a saída do sangue do ventrículo esquerdo do coração.

Filho do empresário Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares, José Eugênio Soares nasceu em 1 de janeiro de 1938 no Rio de Janeiro e aos 12 anos foi viver com a família para a Europa, onde pensou em seguir a carreira diplomática.

Estreou-se no cinema e na televisão no final dos anos de 1950, como argumentista e ator, nomeadamente no Grande Teatro da TV-Tupi, atingindo sucesso maior cerca de dez anos depois quando chegou à TV Globo com o programa "Faça Humor Não Faça Guerra", de que era ator e autor.

O seu primeiro papel como ator foi em O Homem do Sputnik, filme de Carlos Manga de 1958. Três anos mais tarde, começou a trabalhar na TV Record, tendo atuado em programas como La Reuve Chic, Jô Show e A Família Trapo.

Portugal descobriu o autor de O Xangô de Baker Street em 1981, quando a RTP passou a transmitir o seu programa de humor Viva o Gordo!.