Costumam ser os filmes mais pessoais dos realizadores que revelam o âmago do seu cinema. Não é exatamente uma verdade de La Palice, mas podemos afirmá-lo em relação ao novo da francesa Mia Hansen-Løve, que depois de duas obras insípidas - Maya (2018) e A Ilha de Bergman (2021) -, ambientadas na Índia e na ilha de Fårö, regressa à Paris natal numa espécie de reencontro consigo mesma. Assim acontece porque Un Beau Matin encerra algo da realidade que marcou a vida da cineasta no último ano. A saber, uma realidade ligada à doença do pai, um académico cuja perda das faculdades mais preciosas (para um homem dedicado ao pensamento) inspirou a criação de um contraponto ficcional luminoso. Esse contido no título que, já agora, cita um poema de Jacques Prévert sobre a ausência: aquilo que se sente e já não está.

Protagonizado por Léa Seydoux, aqui maravilhosamente reduzida ao essencial da sua bagagem dramática, longe do glamour e sofisticação das mais recentes produções internacionais, Uma Bela Manhã apresenta-nos Sandra, uma mãe solteira, viúva há cinco anos, que divide os dias entre visitas ao pai doente, caminhadas para ir levar e buscar a filha à escola e um trabalho como tradutora-intérprete freelancer. Uma mulher feita personagem secundária do seu próprio quotidiano, que numa "bela manhã" encontra uma amizade antiga, Clément (Melvil Poupaud), como quem encontra uma promessa de luz nessa existência monocórdica. Em pouco tempo os dois estão envolvidos num intenso caso amoroso, com o obstáculo de ele ser casado e sentir-se incapaz de deixar a mulher e o filho, por sentido de dever.