Cárin Geada vence Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II

Cárin Geada, desenhadora de luz, é a vencedora da 3ª edição do prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II. O prémio relativo a 2021 teve dois adiamentos, tendo sido entregue esta quarta-feira na Sala Garrett do teatro e contado com a presença do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. À cerimónia seguiu-se a apresentação da peça Casa Portuguesa, com texto e encenação de Pedro Penim.

Cárin Geada nasceu em Lamego em 1991. Estudou Luz e Som na Academia Contemporânea do Espetáculo e licenciou-se em Produção e Design de Cenografia na ESMAE. Passou pela Casa da Música, Teatro Nacional São João, Teatro Nacional D. Maria II e Teatro Municipal do Porto. Para além dos espetáculos, trabalhou também na direção técnica de festivais em Portugal, como o Alkantara Festival, o Interferências e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.

Cárin foi escolhida por um júri composto por dezasseis profissionais que representam diversas áreas associadas ao meio artístico e cultural português como Albano Jerónimo, Álvaro Correia, António Durães, Cristina Carvalhal, José António Tenente, Mário Coelho, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão, Tónan Quito entre outros.

"É com alguma surpresa que recebo este Prémio, pois o reconhecimento das áreas plásticas, nomeadamente do desenho de luz, não é nada habitual. O desenho de luz cumpre uma função maior do que simplesmente dar visibilidade ao que se passa em palco, ele é uma parte integrante da dramaturgia e da conceção criativa de um espetáculo, assim como todas as restantes áreas. Apesar de este ser um prémio pessoal, sinto e espero que possa ajudar a que estas áreas tenham mais reconhecimento", disse a vencedora ao receber o prémio.

Rui Catarino, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, afirmou que se pretende que este galardão "contribua, de forma consistente e regular, para a valorização do trabalho de jovens criadores e para a divulgação do teatro que se faz em Portugal pelas novas gerações''.

No valor de 5 mil euros, o prémio pretende distinguir e incentivar os jovens profissionais na área do teatro.