Cantora Claudisabel morre em acidente na A2. Tinha 40 anos

A cantora Claudísabel morreu na madrugada desta segunda-feira na sequência de um acidente de viação. Tinha 40 anos.

Claudisabel é a vítima mortal da colisão entre dois ligeiros na A2, que ocorreu esta madrugada junto a Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, revelaram fontes dos bombeiros e da sua editora.

O comandante dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal, Valdemar Gonçalves, confirmou à Lusa que a vítima mortal do sinistro é Claudisabel, nome artístico de Cláudia Isabel Leiria Madeira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A cantora "regressava de uma presença num programa televisivo", o Domingão, da SIC, realizado na Castanheira de Pera, segundo Axl, agente e amigo de Claudisabel em declarações ao programa Praça da Alegria, da RTP1.

"É com profundo pesar, dor e tristeza que comunicamos o falecimento da cantora Claudisabel, após acidente automóvel nesta madrugada", lê-se na mensagem divulgada pela Nucafé Records na página oficial de Facebook da artista.

"A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela", sublinha a editora.

Nas declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros realçou que o carro em que seguia a cantora capotou na sequência da colisão e que as operações de socorro implicaram a realização de "trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado".

O óbito da cantora foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, adiantou, referindo que o corpo foi transportado para a morgue desta unidade hospitalar.

Neste acidente que vitimou Claudisabel, há também a registar um ferido ligeiro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à Lusa que o alerta foi dado pelas 01:55, tendo o acidente ocorrido ao quilómetro 85 da A2.

As operações de socorro mobilizaram 12 veículos e 24 operacionais, com a intervenção dos Bombeiros de Alcácer do Sal, VMER do Hospital do Litoral Alentejano, Brisa e GNR.

"Não Vou Voltar a Chorar", "Super Apaixonada", "Está Tudo Acabado", "Condenada" e "Sabe Sempre a Pouco" são alguns dos temas de maior sucesso de Claudisabel, que teve uma participação no reality show "Big Brother Famosos", em 2002.

"Choque" e "murro no estômago"

As reações à morte de Claudisabel multiplicam-se nas redes sociais, com manifestações de pesar e "choque".

"Era sempre uma alegria. Ficávamos sempre contentes com a Claudisabel ao lado. Estou em choque. Era uma pessoa boa. Das boas mesmo. Um abraço apertado à família. Isto é tudo horrível. Que tristeza tão grande", escreveu a apresentadora da RTP, Vanessa Oliveira, no Instagram.

José Carlos Malato não esconde que está "muito perturbado" com a notícia da morte da cantora. "Cuidado com as viagens depois de muitas horas de trabalho. (...) O céu é todo teu. Vamos sentir muito a tua falta", afirmou o também apresentador da estação pública.

View this post on Instagram A post shared by Vanessa Oliveira (@vanessaoliveiraofficial)

View this post on Instagram A post shared by josecarlosmalato (@josecarlosmalato)

"Que murro no estômago", escreveu Kátia Aveiro numa storie do Instagram. "Cruzei-me muitas vezes com ela. Não éramos amigas, mas conversámos inúmeras vezes, inclusive já trocamos mensagens de respeito mútuo e profissional. Paz à sua alma. Força à família e aos seus" escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo.