Cantor haitiano Mikaben morre durante concerto em Paris

O cantor haitiano Mikaben morreu a meio de um espetáculo em Paris, na noite de sábado. O artista terá sofrido um ataque cardíaco, chocando os fãs que o viram desmaiar enquanto saía do palco.

O cantor, cujo nome verdadeiro é Michael Benjamin, apareceu na Accor Arena, com capacidade para 20.000 pessoas, no leste de Paris, como convidado do grupo haitiano Carimi.

Ele "morreu após sofrer uma convulsão no palco e apesar dos esforços dos serviços de emergência", anunciou a sala de espetáculos no Twitter.

Hier soir lors du concert de Carimi, l"un des chanteurs, Michael Benjamin, Mikaben de son nom d"artiste est décédé suite à un malaise survenu sur scène et malgré l"intervention des secours. pic.twitter.com/zHFRuwyiQg - Accor Arena (@Accor_Arena) October 16, 2022

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram Mikaben a atuar e, de repente, a virar-se e dirigir-se para o fundo do palco. Depois, desmaia, a música para e chega a assistência.

Michael "Mikaben" Benjamin. Haitian recording artist was 41#SuddenAdultDeathSyndrome pic.twitter.com/oNEditBT8l - Hello Dave (@David83823494) October 16, 2022

Muitos outros vídeos mostram momentos do espetáculo, em homenagem ao artista.

Mikaben @mikaben on stage this Saturday, October 15, 2022 as part of Carimi's big concert-reunion at Accor Arena, Paris . He was 41-years-old and passed away on this same stage, a few minutes after his unforgettable performance. #Mikaben #Carimi #haiti Woukoukou ️ pic.twitter.com/k8aPGayDsc - Marco Mazi (@damacci) October 16, 2022





"Estou chocado com a morte repentina do jovem e talentoso artista Michael Benjamin 'Mikaben'", escreveu o primeiro-ministro haitiano Ariel Henry no Twitter. "Perdemos uma figura importante na música haitiana."

Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin « Mikaben ». C'est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s'éteindre. - Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) October 15, 2022

Mikaben, filho do famoso cantor Lionel Benjamin, nasceu na capital haitiana Porto Príncipe em 1981 e era conhecido no cenário musical local como cantor, escritor e produtor.

Ele apareceu em vários sucessos de Cairimi, incluindo "Baby I Missed You" e "Fanm sa Move".

O rapper haitiano Wyclef Jean, do grupo de hip hop The Fugees, referiu-se a ele como "um dos jovens artistas mais influentes e inspiradores de nossa geração" numa entrevista ao jornal The Miami Herald.

Sorrindo e agradecendo aos fãs, ele postou um vídeo para seus mais de um milhão de seguidores no Instagram de dentro da arena Accor no sábado antes do espetáculo.

A mulher, Vanessa, que está grávida, partilhou uma mensagem em que agradece às pessoas por suas orações, mas pedindo que não a incomodassem.

"Não estou em condições de falar. Perdi minha outra metade e não tenho palavras", escreveu ela.