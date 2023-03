Caetano Veloso esgota primeiro concerto e anuncia novas datas em Lisboa e no Porto

Esgotaram os bilhetes para o primeiro dos três concertos de Caetano Veloso, marcados para o mês de setembro nos Coliseus. Esta quinta-feira foram acrescentadas duas datas à digressão, estando agendados os dias 9, 10 e 12 no Coliseu de Lisboa e os dias 14 e 15 no Porto.

A digressão Meu Coco, nome do último disco de Caetano Veloso, assinala o seu regresso aos palcos portugueses depois de, nos últimos anos, ter atuado com Gilberto Gil, com os filhos e, por fim, apenas com o seu violão.

"Chego aos 80. A forma geral do show deve-se também ao prazer da volta quase-pós-pandémica aos palcos e a atenção à minha história nessa arte tão amada e bem cultivada pelos brasileiros - mesmo que as minhas reservas quanto a meu talento para ela não se tenham desfeito.", refere o músico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em Meu Coco, os batuques da baía - ligados à terra - conectam-se com orquestrações delicadas, tornadas poéticas pela lírica das canções. Companheiros, amigos e irmãos de Caetano Veloso são nomeados neste álbum de forma requintada.

A digressão, que chega a Portugal em setembro, traz a voz e a curiosidade características do músico, numa manifestação de elegância e vitalidade que Caetano Veloso continua a demonstrar, perpetuando o "hábito velho" de divulgar um novo disco com um concerto.

O músico da Baía, que admite ter alma de cineasta, olha para cada espetáculo com sensibilidade cinematográfica: "No show Meu Coco procuro juntar peças marcantes do álbum com obras que registem momentos históricos do meu trabalho", diz. Também o repertório é escolhido com critério, procurando não só agradar aos espetadores, como também criar um enredo que ponha em diálogo faixas de diferentes tempos.

Caetano Veloso destaca o papel das novas gerações na produção deste disco, que inclui nomes da música brasileira como Lucas Nunes e Pretinho da Serrinha. "Passei quase todo o tempo dos ensaios seguindo as sugestões que vinham deles. Devo confessar que me sinto deslumbrado e intimidado pela musicalidade deles".

Os concertos terão lugar às 21:30 nas datas agendadas para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e para o Coliseu Porto Ageas. Os bilhetes podem ser adquiridos nos locais habituais ou no site da Ticketline.