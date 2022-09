Brad Pitt revela as suas esculturas em exposição na Finlândia ao lado de Nick Cave

O ator norte-americano Brad Pitt exibiu as suas esculturas no Sara Hilden Art Museum em Tampere, na Finlândia, anunciou, esta segunda-feira, a galeria.

Parte de uma mostra maior do artista britânico Thomas Houseago, as esculturas de Brad Pitt convivem com uma série de cerâmicas do músico de rock alternativo australiano Nick Cave.

Esta foi a primeira vez que a estrela de Hollywood, "basicamente autodidata", apresentou a sua arte ao público.

"Para Nick e para mim, este é um mundo novo e a nossa primeira vez. É uma sensação boa", disse a estrela de Hollywood à estação de televisão Yle, durante a cerimónia de inauguração.

O trabalho de Pitt inclui um painel de gesso moldado que "representa um tiroteio" e uma série de esculturas de silicone em forma de casa.

"Para mim, trata-se de autorreflexão. É sobre onde falhei nos meus relacionamentos, onde errei", disse o norte-americano na inauguração da exposição.

A visita do ator, de 58 anos, apanhou de surpresa o país nórdico, já que a sua participação na exposição não tinha sido anunciada. "Nesse sentido, é emocionante e maravilhoso", disse à AFP a principal curadora da mostra, Sarianne Soikkonen.

Esta exposição também é a primeira de Houseago nos países nórdicos. A decisão de incluir os seus amigos Nick Cave e Brad Pitt na exibição foi tomada durante a pandemia da covid-19, estando relacionada com "eventos da vida pessoal" do artista, afirmou Soikkonen.