Maria João Faria lê entre 60 a 130 páginas numa hora, como mostra a jovem de 23 anos num dos seus vídeos na rede social TikTok. Desde o ano passado tem dedicado o seu tempo livre a fazer conteúdo literário no Instagram e no TikTok. "Comecei a fazer este tipo de conteúdo porque não tinha ninguém com quem falar sobre livros. Os meus amigos da faculdade e do Secundário não liam muito e esta foi uma maneira de poder falar sobre o que gosto sem chatear ninguém", explica Maria Faria em conversa com o DN na Feira do Livro em Lisboa.

A paixão pelos livros leva jovens como a Maria João Faria a conectarem-se através rede social TikTok, através da hashtag #BookTok - conta com mais de 143 mil milhões de visualizações no mundo inteiro. Em Portugal é com a hashtag #BookTokPortugal que se partilham os gostos literários. E conta já com mais de 94 milhões de visualizações. Esta nova tendência faz com que, por todo o mundo, jovens façam avaliações e recomendações de livros, influenciando os seus seguidores no mundo da literatura. "É uma trend que emergiu na nossa plataforma. É um fenómeno que reforça a literatura e hábitos de leitura graça aos usuários e aos criadores de conteúdo que fazem reviews dos seus livros favoritos", revela Yasmina Laraudogoitia, das Relações Governamentais e Políticas Públicas do TikTok para Portugal e Espanha, em conversa com o DN.