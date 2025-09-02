BoCA Bienal 2025 reforça relações culturais entre Portugal e Espanha

A grande missão da BoCA - Bienal de Artes Contemporâneas é promover sinergias entre instituições culturais, artistas e geografias. E nesta 5ª edição que se realiza entre 10 de setembro e 26 de outubro, a BoCA vai saltar fronteiras pela primeira vez. “Normalmente trabalhamos com duas cidades, Lisboa sempre como o epicentro da Bienal, e na relação com uma segunda cidade, que até 2023 foi sempre uma cidade portuguesa, Porto, Braga, Almada, Faro. Em 2025 trabalhamos com Madrid, continuamos a trabalhar estas sinergias, como disse, estes cruzamentos, mas ainda reforçamos estas fronteiras, neste caso geográficas, sendo dois países e duas capitais”, diz a DN John Romão, o curador da BoCA Bienal 2025. Espanha é aqui ao lado, e, além disso, John Romão, que é encenador, tem trabalho desenvolvido no país vizinho, tendo sido durante 11 anos assistente do dramaturgo e encenador Rodrigo Garcia. Mas independentemente da questão pessoal, o curador considera que a relação cultural entre os dois países tem muito por onde crescer.“Aquilo que sempre identifiquei era que estas relações artísticas e culturais entre Portugal e Espanha muitas vezes estão concentradas num só território artístico, se pensarmos em alguns festivais de música espanhóis que chegaram e que se replicaram cá em Portugal, ou se pensarmos noutro evento como a Arco Madrid, que também chegou a Portugal, afeta apenas às artes visuais e com fim comercial. Mas estamos a falar sempre de eventos de curta duração, com fins muito específicos e que acontecem em espaços que não são instituições culturais, são eventos que acontecem pavilhões etc.”. . A ambição da BoCA Bienal deste ano é precisamente aprofundar a colaboração entre artistas e instituições culturais portuguesas e espanholas. “Aquilo que interessava era reforçar esta dimensão de representatividade do setor criativo ibérico em que nós trabalhamos, com cerca de 20 instituições culturais em Lisboa e dez em Madrid. Portanto, reunimos cerca de 30 instituições em parceria, desde teatros, museus, centros culturais, cinemas, monumentos, e isso reflete-se necessariamente também na programação”.John Romão considera mesmo que “a Boca 25 é o evento de maior representatividade artística entre os dois países”, prolongando-se durante sete semanas. “A relação entre Portugal e Espanha é inevitável e, ao mesmo tempo, há uma sensação que parece que estamos sempre a começar do zero, e não estamos. Isso para mim era importante, ou seja, mapear tudo o que já existe nas relações entre Lisboa e Madrid, e identificámos que existem três protocolos entre apenas três instituições”. Um deles junta as cinematecas dos dois países e isso acabou por refletir-se no programa. “Desenhámos um ciclo de cinema original, Tainted Love, com curadoria do João Pedro Rodrigues e do João Rui Guerra da Mata, e é também nesse contexto que vamos estrear mundialmente uma encomenda que fizemos ao João Pedro Rodrigues de uma nova curta-metragem. Foi filmada entre Lisboa e Madrid, está em pós-produção e vai estrear também no âmbito deste ciclo entre estas duas instituições.” . Mas o curador quis ir mais longe na relação ibérica, iniciando “relações novas entre instituições e entre artistas dos dois países, das duas cidades”. Por exemplo, entre o Teatro do Bairro Alto e o Teatro de La Abadía, de Madrid, “uma coprodução entre as duas instituições que nunca tinham colaborado entre si”. Trata-se da peça Analphabet, uma criação do dramaturgo e encenador espanhol Alberto Cortés, num diálogo com o pintor português João Gabriel, que produziu Os Rapazes da Praia Adoro. Um projeto que “imagina o encontro entre dois corpos como duas culturas, numa praia imaginária, à distância exata entre Lisboa e Madrid”. . Há outro ainda que envolve a Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu do Traje de Madrid. Niño de Elche e Pedro G. Romero desenvolveram com músicos e historiadores locais um projeto colaborativo que propõe “devolver à cultura popular o seu potencial de mestiçagem, de conflito e de reinvenção”, resultando num concerto e conferência-performance.“Vamos estrear na Fundação Calouste Gulbenkian, no anfiteatro ao ar livre, em parceria com o CAM - Centro de Arte Moderna, que é coprodutor, e depois vamos ao Museu do Traje, em Madrid, que também é parceiro. Portanto, estamos a estabelecer não só relações interinstitucionais novas e a colocar instituições em contacto pela primeira vez, na expectativa de que essas relações possam ser continuadas, mas também estamos a propor estas colaborações novas entre artistas das duas cidades”, sublinha John Romão. O tema da BoCA Bienal 2025 é Camino Irreal. O curador explica que remete para o termo Camino Real “uma rede oficial de estradas régias do século XVI que eram vias de comunicação privilegiadas e protegidas, em que se espalhava a língua, a religião, a cultura espanhola. E peguei um bocadinho nesses caminhos espanhóis do século XVI para haver uma distorção do real para o irreal”.Essa distorção na BoCA Bienal 2025 reflete-se a vários níveis, desde a criação de novas realidades pela arte, ao desvio dos caminhos habituais. A\u0010programação, que inclui vários “territórios artísticos”, desde as artes performativas, às artes visuais, música e cinema, “convoca também à própria viagem”, sublinha o curador. “Nem toda a programação acontece de forma duplicada entre Lisboa e Madrid, não era isso que nos interessava, interessava-nos estas relações também de interdependência, em que há projetos que acontecem apenas numa determinada cidade, Lisboa ou Madrid, há projetos que circulam entre as duas cidades, há projetos que são complementares entre as duas capitais. Queríamos que convidasse à viagem, ou seja, que eventualmente o público de Lisboa tenha curiosidade de ver projetos que só acontecem em Madrid”.Por exemplo, os portugueses Tiago Rodrigues e Patrícia Portela, e os espanhóis Angélica Liddell e Rodrigo García criaram performances originais especificamente para o Museu Nacional do Prado, em Madrid, nos dias 27 e 28 de setembro. Palavras e gestos: para uma coleção performativa no Museu do Prado cruza teatro e dança em diálogo com a coleção do museu, num percurso noturno. “São quatro criações de curta duração – cada uma terá 30 minutos – que desenham um percurso de duas horas pelo Museu do Prado à noite, depois do horário de fecho, e que permite esta experiência e esta outra relação que é proposta, neste caso, entre o teatro e a pintura”, diz John Romão.Mas haverá também espetáculos que apenas serão vistos, para já, em Lisboa, como é o caso da ópera Adilson, de Dino d’Santiago, que estreará na primeira semana da BoCA 2025, no dia 12 de setembro, no Centro Cultural de Belém. Dino d’Santiago fez a música e a encenação com base no libreto de Rui Catalão e a direção musical está a cargo de Martim Sousa Tavares. O espetáculo aborda a história real de Adilson e de outras pessoas migrantes que esperam anos a fio por um documento que prove a sua identidade. . Também a peça Coral dos Corpos sem Norte que o angolano Kiluanji Kia Hen levará ao Teatro D. Maria II ficará pela capital portuguesa. O artista assina igualmente uma instalação que estará na Praça do Carvão, no MAAT, e que é descrita como “um labirinto metálico que convida o público a ser estrangeiro, explorando a errância e um destino incerto”.Estes dois espetáculos da Bienal revelam uma das linhas temáticas do programa deste ano. "A partir desta dimensão do Camino Irreal, a programação aborda relações entre o território e a identidade, a inquietude e a contaminação que acontece nas fronteiras. E na dimensão da fronteira, a migração é um elemento central e reflete-se, desde logo, no espetáculo do Dino d'Santiago", diz John Romão."Adilson é uma pessoa real, é primo do Dino d'Santiago, que está há 40 anos à espera do passaporte português. Uma situação que é representativa de muitos imigrantes ou de pessoas que vieram viver para Portugal", sublinha.Na programação há também uma dimensão ligada "à espiritualidade e à ritualidade" e, tal como em edições anteriores, criações que trabalham "a relação com a natureza e a relação entre práticas artísticas e natureza". Veja aqui o programa completo da BoCA Bienal 2025.