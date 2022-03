O autor de 'Um Judeu de Lisboa', as memórias que atravessam quase um século do médico Joshua Ruah

As autobiografias não são um género literário abundante entre os portugueses, mas o médico Joshua Ruah (n.1940) interrompe esse silêncio que esvazia a memória coletiva nacional com o relato da sua vida, apropriadamente intitulado Um Judeu de Lisboa, que ao mesmo tempo se torna um espelho da sociedade do último século. Pelo livro passam todos, desde Salazar, de quem é crítico, até muitos outros da medicina, da cultura e da política, bem como do traço que considera definir melhor a sua personalidade: ser judeu. É dessa forma que inicia estas memórias: "Talvez seja a minha recordação mais antiga, a da festa dos meus três anos." A partir dessas primeiras palavras surge tudo: a família judia radicada em Lisboa, a II Guerra Mundial, o Estado Novo, a Guerra Colonial, seguindo-se a Democracia e os seus muitos protagonistas, a maçonaria, bem como a vida dedicada à profissão.

Não era sua intenção escrever o livro nem lhe interessa se vai ser muito lido, mas, suspeita, que quem já operou milhares ao longo de 50 anos e, costuma dizer, encheu "três estádios do Benfica de pessoas a quem deu consultas», poderá resultar em muitos interessados no que conta. Define-se como "judeu não ultra praticante mas convicto culturalmente".