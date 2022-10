Banda sul-coreana BTS vai cumprir serviço militar

Coreia do Sul

Os membros do grupo sul-coreano BTS vão fazer serviço militar obrigatório, disse a sua agência da banda esta segunda-feira, colocando ponto final a um debate de anos sobre se as estrelas mereciam isenções ao serviço obrigatório. O grupo pretende voltar a juntar-se em 2025.

Todos os homens sul-coreanos aptos com menos de 30 anos devem cumprir cerca de dois anos de serviço militar, principalmente porque o país permanece numa situação muito tensa com a Coreia do Norte, país que possui armas nucleares.

Os BTS geram milhões para a economia sul-coreana e sua produtora teve um aumento nos lucros, apesar de se terem realizado menos concertos durante a pandemia.

A Bighit Music, parte da agência Hybe, disse que "os membros do BTS estão atualmente a avançar com planos para cumprirem o serviço militar".

O comunicado informava que, "à medida que cada um deles embarca em projetos a solo, este é o momento perfeito e os membros dos BTS sentem-se honrados em servir o país". "Jin, um dos membros do grupo, vai começar o serviço militar assim que a sua agenda a solo terminar no final de outubro", acrescentou.

"Os outros membros planeiam cumprir o serviço militar com base em seus próprios planos individuais."

Jin anunciou no sábado o lançamento do álbum a solo durante o concerto na cidade sul-coreana de Busan. "Consegui fazer uma colaboração com alguém que realmente adoro", disse aos fãs.

Recusar o serviço obrigatório é crime na Coreia do Sul e pode levar à prisão. As isenções do serviço militar são concedidas a alguns atletas medalhados olímpicos e a músicos clássicos.

Os BTS já tinham beneficiado de uma revisão da lei de recrutamento que mudou o limite de idade para alguns artistas em 2020.

O ministro da Defesa de Seul afirmou em agosto que os BTS iriam continuar a atuar internacionalmente, mesmo enquanto realizarem tarefas militares. Em junho, o grupo anunciou uma pausa para se focarem em projetos a solo.