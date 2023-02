Morreu Raquel Welch, a sex symbol de biquíni que virou história do cinema

Raquel Welch, a atriz norte-americana que se tornou um símbolo sexual nos anos 1960, depois de aparecer em biquíni de pele de veado no filme "Quando o Mundo Nasceu (One million years B.C.)", morreu nesta quarta-feira, informou o seu empresário. Tinha 82 anos.

O empresário de Welch disse em comunicado enviado por e-mail à AFP que Welch morreu pacificamente na manhã de quarta-feira após "uma breve doença", sem fornecer mais detalhes.

Vencedora do Globo de Ouro para melhor atriz em comédia ou musical, pela participação em Os Três Mosqueteiros, Raquel Welch entrou em mais de 30 filmes - incluindo ainda "Viagem Fantástica" ou Bandolero - assim como cerca de 50 séries de televisão, ao longo de uma carreira de cinco décadas.

Filha de pai boliviano de origem espanhola, Welch era sobrinha da ex-presidente da Bolívia, entre 1979 e 1980, Lidia Gueiler Tejada.

Nascida Jo Raquel Tejada, em 1940, Welch cresceu na Califórnia e ganhou vários títulos de beleza na adolescência. Lançou sua carreira de atriz com uma série de papéis secundários em filmes menores, incluindo o musical de 1964 "Roustabout", protagonizado por Elvis Presley.

A sua grande oportunidade chegou quando foi escolhida pelo estúdio 20th Century Fox para ser a protagonista do filme de ficção científica de 1966 "Fantastic Voyage".

No mesmo ano, teve um papel principal em "One Million Years BC", um filme de ficção famoso principalmente pela mulher das cavernas em biquíni, protagonizada por Welch. Enquanto o filme recebeu críticas medíocres, a imagem de Welch no poster do filme tornou-se parte da história do cinema.

Mais tarde, ela lutaria para afastar esse estereotipo, escrevendo na sua autobiografia de 2010 "Beyond the Cleavage" que "todo o resto [da sua carreira] seria eclipsado por esse símbolo sexual maior que a vida".

Welch continuou a atuar em grandes filmes, protagonizando a primeira cena de sexo interracial de Hollywood com Jim Brown em "100 Rifles" e como uma heroína transgénero no explícito "Myra Breckinridge" (1970).

Enquanto filmava "Cannery Row" em 1982, Welch foi demitida por insistir em tratar do seu cabelo e maquilhagem em casa. EProcessou os estúdios da MGM por quebra de contrato, ganhando um acordo de 15 milhões de dólares.

Amante da ioga, Welch mais tarde lançou-se no negócio do bem-estar, publicando o seu programa "Total Beauty and Fitness" em 1984.

Tendo escondido por muito tempo as suas origens latinas, aos 60 anos assumiu papéis hispânicos na série "American Family", da PBS, e "Tortilla Soup".

Em 2008, aos 68 anos, divorciou-se pela última vez, do seu quarto marido, Richard Palmer, 14 anos mais novo.

Continuou a atuar ocasionalmente, mas também desenvolveu a sua própria linha de perucas e extensões de cabelo.

Tinha dois filhos: Damon Welch e Tahnee Welch.