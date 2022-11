Ator Zachary Levi estará na Comic Con 2022

O ator Zachary Levi, protagonista do filme Shazam!, da DC Comics (Warner Bros), é a mais recente confirmação do leque de convidados na edição deste ano do festival Comic Con Portugal, adiantou a organização.

Levi estará presente no evento no dia 10 de dezembro (sábado), no Parque das Nações, em Lisboa.

Além de Shazam!, o ator integrou o elenco de filmes como Thor: O Mundo das Trevas, Thor: Ragnarock e Chuck, tendo ainda dado voz a Flyyn Rider no filme de animação Entrelaçados, da Disney.

Levi vai voltar ao grande ecrã em março do próximo ano, novamente como Shazam!, no filme Shazam! Fúria dos Deuses.

A organização também confirmou um painel com a presença de José Rodrigues dos Santos, Paulo Pires, Pedro Lopes e o diretor da RTP, José Fragoso. A família Bourbon de Linhaça vai voltar ao palco da Comic Con Portugal com o melhor da série de sucesso Pôr do Sol, enquanto Vasco Palmeirim, Nuno Markl, Toy e Inês Aires Pereira vão participar num painel Taskmaster.

Na zona de Ativações Gaming, estarão presentes a marca Doritos e a Nintendo, que vai proporcionar a oportunidade de jogar vídeojogos como Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe e Mario Strikes: Battle League Football na consola Nintendo Switch.

A Comic Con - que pretende homenagear a cultura pop a um nível internacional - acontece entre os dias 8 e 11 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.