Ator Thiago Rodrigues espancado durante assalto no Rio de Janeiro

O ator brasileiro Thiago Rodrigues, 42 anos, protagonista da novela portuguesa "Quero é Viver", em exibição na TVI, foi agredido com violência durante um assalto no sábado, quando saía de um bar no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, Brasil.

De acordo com o jornal O Globo, o assalto foi cometido por cinco homens, que roubaram o telemóvel ao ator e depois agrediram-no com violência, deixando Thiago Rodrigues sem sentidos.

O ator brasileiro, aliás, só terá voltado a recuperar os sentidos depois de ser ajudado por um comerciante que o encontrou estendido no chão. Posteriormente foi levado para o hospital.

Uma fotografia divulgada por O Globo mostra o ator ferido e com sangue na cabeça.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Thiago Rodrigues deu entrada na unidade na manhã deste domingo, fez exames e passou por procedimento de sutura do ferimento", pode ler-se num comunicado do gabinete de imprensa da Secretária Municipal de Saúde. O ator já recebeu alta hospitalar.

Thiago Rodrigues participou em várias telenovelas brasileiras, como "Malhação". Em 2018 veio para Portugal onde fez já vários trabalhos. Atualmente integra o elenco na novela "Quero é Viver", em exibição na TVI, interpretando a personagem Gabriel.

A polícia informou que está já a investigar o caso.