As poucas mas boas surpresas nas nomeações dos Óscares 

Dos três títulos portugueses que este ano podiam alcançar uma nomeação para o Óscar, um conseguiu o feito. Ice Merchants, de João Gonzalez avança para a etapa mais desejada, sendo uma das poucas e deliciosas surpresas desta 95.ª edição dos Óscares. Dos títulos anunciados ontem pelos atores Riz Ahmed e Allison Williams, repetiu-se 11 vezes Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, da dupla Dan Kwan e Daniel Scheinert, seguido de Os Espíritos de Inisherin, de Martin McDonagh, e A Oeste Nada de Novo, de Edward Berger, ambos com nove nomeações. Logo atrás ficou Elvis, com oito, Os Fabelmans, com sete, Tár e Top Gun: Maverick, com seis cada um, num panorama bastante previsível.

Na categoria de melhor filme, não há ausências propriamente sonantes, embora a de Black Panther: Wakanda Para Sempre, dada a projeção que foi ganhando, possa ser um factor de descontentamento nas badaladas questões da representatividade, por não haver também atores negros nas outras categorias principais - está nomeada apenas, como atriz secundária, Angela Bassett. Outra ausência notada é a de mulheres na categoria de realização; não era desprovido de sentido se a escocesa Charlotte Wells, com o seu Aftersun (que se estreia amanhã), aclamado pela crítica, alcançasse aqui uma "nota" de reconhecimento, já que o seu ator, Paul Mescal (surpresa!), está nomeado.

Com a camada de previsões que apontavam para o show de Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, não há muito a acrescentar às evidências: é um dos nomeados mais fortes a todos os níveis. Desde logo, garantindo a primeira nomeação de Jamie Lee Curtis (atriz secundária), que já cá anda há muitos anos...

Pondo de lado o que era mais do que certo, talvez se possa destacar o caso particular do drama de guerra alemão A Oeste Nada de Novo, filme com selo Netflix que se foi consolidando como um dos favoritos da temporada (ainda há pouco alcançou 14 nomeações para os BAFTA). Se recuarmos na história dos Óscares, a primeira adaptação deste romance de Erich Maria Remarque, por Lewis Milestone, venceu as estatuetas de melhor filme e realizador em 1930. Um dado curioso numa edição que traz ainda o sueco Ruben Östlund para a conversa séria, com a façanha de três nomeações pelo seu Triângulo da Tristeza: melhor filme, realizador e argumento. Apenas um caso de popularidade, depois da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Curioso também é olhar para a categoria de melhor filme internacional e perceber que Decisão de Partir, do sul-coreano Park Chan-wook, ficou pelo caminho, apesar das duas nomeações nos BAFTA, para melhor filme de língua não inglesa e realizador. Por outro lado, uma bela surpresa foi a nomeação de EO, a jornada de um burro pela lente do veterano polaco Jerzy Skolimowski, que chega às salas portuguesas a 16 de fevereiro.

Em termos de atores, vale a pena assinalar desde já as ausências de Tom Cruise e Brad Pitt. Tom Cruise enquanto rosto e corpo de tudo o que representa o sucesso Top Gun: Maverick; Brad Pitt enquanto ponto alto de Babylon, o filme de Damien Chazelle que pecou por excesso e só conseguiu três nomeações ligadas ao seu perfil de "espetáculo" (banda sonora, design de produção e guarda-roupa). Muito bem vindo à categoria de melhor ator é Bill Nighy, que assume o papel de um funcionário londrino dos anos 1950 em Living, de Oliver Hermanus, uma nova versão de Ikiru - Viver (1952), obra-prima intimista de Kurosawa, agora adaptada pelo nobel Kazuo Ishiguro, também nomeado pela primeira vez.

Entre as surpresas femininas, Andrea Riseborough será a maior. Nomeada para melhor atriz, pelo papel de uma mulher alcoólica num filme indie com pouca visibilidade, To Leslie, diz-se que a sua candidatura teve uma campanha de apoio de vários atores consagrados, como Edward Norton, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron e Cate Blanchett - esta última sua colega na categoria (por Tár). Não menos surpreendente é ver Ana de Armas na mesmíssima lista, depois de Blonde ter sido praticamente arrasado pela crítica, deixando pouca margem para esta proeza de última hora. Também Michelle Williams, que ia ficando um pouco esquecida no panorama, surge aqui como uma das sete nomeações de Os Fabelmans, nomeações essas que ainda contemplam Judd Hirsch (ator secundário), pela sua cena de antologia nesta obra tão pessoal de Spielberg.

No quadro geral de favoritos, o ator secundário Ke Huy Quan (Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo) é uma das histórias mais engraçadas: antes desta nomeação, só era conhecido como ator infantil em Indiana Jones e o Templo Perdido, tendo mesmo chegado a desistir da carreira durante alguns anos. Já Brendan Fraser, cuja imagem popular é indissociável dos filmes da Múmia, e alguém que também andou desaparecido, fez o seu grande regresso com A Baleia, de Darren Aronofsky, onde interpreta um homem com obesidade mórbida. É certamente um dos nomeados mais importantes na categoria de melhor ator, numa altura em que se debate muito... a representatividade. Seja qual for a discussão, houve aqui um ator que renasceu e soube comover o público, mesmo debaixo da aparência fabricada.

A cerimónia de entrega dos Óscares acontece a 12 de março, como sempre no Dolby Theatre, com Jimmy Kimmel a regressar pela terceira vez como anfitrião.

PRINCIPAIS NOMEADOS

Melhor Filme:

A Oeste Nada de Novo

Avatar: O Caminho da Água

Os Espíritos de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Women Talking

Melhor Realização:

Martin McDonagh, Os Espíritos de Inisherin

Dan Kwan e Daniel Scheinert, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Steven Spielberg, Os Fabelmans

Todd Field, Tár

Ruben Östlund, Triângulo da Tristeza



Melhor Ator:

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell,Os Espíritos de Inisherin

Brendan Fraser, A Baleia

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living



Melhor Atriz

Cate Blanchett, Tár

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, Os Fabelmans

Michelle Yeoh, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo



Melhor Ator Secundário

Brendan Gleeson, Os Espíritos de Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, Os Fabelmans

Barry Keoghan, Os Espíritos de Inisherin

Ke Huy Quan, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo



Melhor Atriz Secundária

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Para Sempre

Hong Chau, A Baleia

Kerry Condon, Os Espíritos de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Stephanie Hsu, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo