"Ouçam a minha voz e sigam-na", ordena a voz off no princípio de A Corte do Norte, o filme em que João Botelho adaptou o romance homónimo de Agustina Bessa-Luís. E como numa história de encantamentos, o espectador/leitor enfeitiçado obedece, avançando pelos labirintos da "história de uma mulher extraordinária, Emília de Sousa, aliás Rosalina de Sousa, aliás a Baronesa da Madalena do Mar, aliás a "Boal de Cheiro", aliás "a cabrita", e, por fim, de novo, a grande Emília de Sousa, a maior atriz que o teatro português conheceu nos finais do séc. XIX. Prostituta aos 15 anos no bordel da D. Antónia, em Lisboa, bela como ninguém e possuidora de um "olhar genial", transformada em atriz de grande talento, apesar de ser analfabeta, pelo seu protetor, o velho e perverso Visconde de Almeida Garrett, que se admite ter escrito para ela A sobrinha do Marquês". Por fim, casada com um dos mais ricos herdeiros da Madeira, que por ela cegou de paixão. Rosalina de Sousa, há-de cruzar-se com a imperatriz Elizabeth da Áustria, a bela e insaciável Sissi, que então veraneava na ilha, num encontro que a marcará como ferro e brasa e contribuirá para o mistério do seu desaparecimento.

Assim falava aos seus leitores a voz escrita de Agustina Bessa-Luís: como se as suas palavras fossem iluminadas por dentro e conduzissem o leitor pelos meandros de almas que, repugnadas pela banalidade, avançam no arame, entre a atração pelo abismo e a esperança da redenção. Sem os meios termos que a escritora assumidamente detestava.