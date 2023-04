As novas estrelas dos Morangos com Açúcar

Morangos com Açúcar

As gravações dos Morangos com Açúcar arrancaram esta segunda-feira na zona de Cascais e já se conhece o elenco deste reboot. Rita Pereira, Pedro Teixeira e Tiago Castro, o icónico Crómio, estão de volta à série da TVI, tal como alguns atores conhecidos do público como Madalena Aragão e Margarida Corceiro.

Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez foram as escolhidas a partir do casting público realizado em fevereiro e vão estrear-se em televisão como estudantes do Colégio da Barra.

Além destes novos talentos, Madalena Aragão, Margarida Corceiro, Vicente Gil, Tomás Taborda, Cláudio de Castro, Beatriz Frazão, Rui Pedro Silva, António Van Zeller, Catarina de Carvalho, Oskar de la Fuente, Victoria Oliver, Simão Fumega, Duarte Santos, Gonçalo Braga e Ricardo Lagartinho Lopes, vão fazer do núcleo de estudantes da série.

A série conta ainda com a participação de Sara Barradas e Beatriz Godinho.

A estreia na plataforma Prime Video está prevista para o último trimestre de 2023. Em fevereiro, a Media Capital e a Prime Video anunciaram um acordo para a produção e distribuição de duas temporadas do reboot de Morangos com Açúcar.