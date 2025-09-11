Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vesta Matulytė, ou a representação realista dos corpos.
Vesta Matulytė, ou a representação realista dos corpos.
Cultura

As formas austeras do realismo

Com assinatura de Saulė Bliuvaitė, 'Tóxico' retrata a odisseia de uma jovem de 13 anos que se inscreve numa agência de modelos à procura de um destino utópico — venceu o Festival de Locarno de 2024.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt