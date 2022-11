Uma obra de arte não tem que ter um significado. Ninguém pergunta o significado das sinfonias de Mozart, apenas desfrutamos. Porque é que com a arte tem de ser diferente?". Ryoji Ikeda é um artista com aura de rock star, tão enigmático quanto a sua arte. Vestido de preto da cabeça aos pés, óculos escuros, rosto fechado, trata logo de avisar que não quer que captem fotos suas nem imagens de vídeo. As palavras acabarão por sair, depois de alguma hesitação inicial. "O "eu" não é importante. A instalação fala por si própria. O importante é que seja uma experiência para recordar", diz aos jornalistas, no Parque de Serralves, no Porto, à porta do pavilhão temporário erguido propositadamente num dos espaços exteriores para acolher Micro | Macro, um vertiginoso mergulho no cosmos particular de um dos mais importantes artistas visuais do nosso tempo.

Como já alguém descreveu antes, o trabalho do japonês Ikeda está algures na intersecção entre a arte e a física quântica. Sabemos que o mundo é regido por números e a ligação da matemática à música e à arte é conhecida desde os tempos de Pitágoras e Platão ou da Proporção Áurea usada por Fídias para conceber um dos templos da Antiguidade, o Parthenon.