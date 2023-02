Porventura o primeiro aviso que deve ser feito sobre Fleishman em Apuros é que aumenta os níveis de ansiedade. Não se entra no mundo de Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), um médico recém-divorciado, sem sentir pelo menos uma ligeira tontura. Após um casamento de 15 anos, a vida deste homem está virada do avesso e o seu próprio quotidiano ganha uma configuração estranha entre aplicações de namoro, muito sexo e o retomar de amizades do tempo da faculdade. Pelo meio, tem os filhos adolescentes ao seu cuidado e um "problema" com a ex-mulher, Rachel (Claire Danes), que não lhe atende as chamadas nem responde às mensagens. Que tipo de mulher faz isto? Eis a pergunta que surge, em jeito de provocação astuta, nos primeiros episódios da série, adaptada do romance homónimo de Taffy Brodesser-Akner, jornalista freelancer do The New York Times, cujo espírito da letra levou a comparações com Philip Roth... numa versão feminista.

Começamos então por conhecer Rachel pelos olhos do ex-marido, que se esfalfa para conseguir gerir o bom desempenho no hospital e satisfazer as altas expectativas dos filhos - integrados na vivência do Upper East Side -, enquanto recua nas memórias da relação, dando-nos a imagem possível dessa mulher ausente, uma empresária aguerrida que parece ter recuperado de uma depressão pós-parto apenas pelo estímulo do trabalho. Será esta a definitiva Rachel?