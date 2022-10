Angelina Jolie detalhou alegadas agressões de Brad Pitt

A atriz acusou o ex-marido, e também ator, no âmbito de uma disputa legal sobre uma propriedade que ambos dividiam em França. De acordo com documentos judiciais citados pela imprensa norte-americana, a atriz de 47 anos acusou o então marido de a agredir a ela e a dois dos filhos, durante um voo, num avião privado, em setembro de 2016.

"Pitt agarrou Jolie pela cabeça e a abanou-a, depois agarrou-a pelos ombros e abanou-a novamente antes de a empurrar contra a parede do WC", segundo o texto citado pelo site Variety. E "quando uma das crianças defendeu Jolie verbalmente, Pitt atacou o seu próprio filho e Jolie agarrou-o por trás para o deter", acrescenta o relato judicial, especificando que durante a agressão, "para se soltar de Jolie, Pitt atirou-se de costas contra os assentos, ferindo Jolie nas costas e no cotovelo".

Segundo os relatos citados, "Pitt apertou o pescoço a um dos filhos e bateu no rosto de outro", enquanto outros dos seis filhos do então casal - três biológicos e três adotados - pediam que parasse: "Estavam muito assustadas. Várias estavam a chorar."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pelo documento judicial publicado revelado pela Imprensa norte-americano, o ator, que acumula décadas de sucessos em Hollywood, foi investigado pelas autoridades federais sem que fosse formalizada qualquer acusação.

As novas revelações fazem parte de uma disputa judicial por uma propriedade rural em França. Há um ano, Jolie vendeu a sua parte do Chateau Miraval à Tenute del Mondo, uma filial do Grupo Stoli, do multimilionário russo Yuri Shefler. Pitt contestou a venda e acusou a ex-mulher de o querer prejudicar, apelidando o novo dono de ser "um estranho com associações e intenções venenosas, do círculo interno de Vladimir Putin".

Uma fonte próxima ao caso disse à AFP que Jolie decidiu vender a sua parte da propriedade porque nem ela, nem os seus filhos, "puderam voltar" ao Chateau Miraval, e que a atriz fez várias ofertas ao ex-marido antes de fechar o negócio com Shefler.