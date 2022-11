Vamos encontrá-lo numa sala pacata e elegante, banhada pela luz indecisa de um dia chuvoso em Sintra. Aleksandr Sokurov toma uma aspirina para afastar as nuvens de uma ligeira dor de cabeça, mas sorri e cumprimenta com a máxima cordialidade, na língua materna. Sendo um dos convidados de peso da 16.ª edição do LEFFEST, certame que termina este domingo, o realizador d"A Arca Russa mantém a postura de alguém importante, mas sem um pingo de arrogância. O ponto de partida da nossa conversa é Fairytale, o seu novo filme, que no festival encheu a sala do Nimas e cuja estreia já está marcada para janeiro, com o subtítulo português As Sombras do Velho Mundo. A obra em causa e o momento em que se dá a conhecer por cá tornam também inevitável a abordagem da própria condição de um cineasta russo no atual panorama.

Fairytale, por sua vez, é tudo menos um filme possível de trocar em miúdos, sendo composto por peixe graúdo: Estaline, Hitler, Mussolini e Churchill entram, não num bar, mas no Purgatório. A partir dessa premissa, Sokurov imaginou-os a divagar numa paisagem com ares de Divina Comédia. Também Jesus Cristo e Napoleão Bonaparte dão aqui um ar da sua graça, mas são os ditadores e o estadista britânico que protagonizam a fantasia altamente documentada que, ao contrário do que foi divulgado pela maioria dos media internacionais, não recorreu ao uso da técnica deepfake... Nesta única entrevista dada à imprensa escrita portuguesa, no contexto do festival, Sokurov mostra-se um zeloso artesão do cinema contemporâneo, bem consciente do que se passa à sua volta.