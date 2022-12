O que podemos esperar do novo filme Shazam: Fúria dos Deuses?

Podem esperar todas as coisas fixes que adoraram no primeiro filme. Temos tudo isso e fizemos essas coisas ainda melhores. Tivemos mais orçamento e mais tempo para fazer o filme. Todos nós, atores, sabíamos mais sobre os nossos personagens, por isso, só tivemos de nos voltar para eles e passarmos um bom bocado a interpretá-los juntos. Isso ajuda e também faz um melhor filme. Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren são adições incríveis ao filme e fazem o papel das suas personagens muito bem. Então, o filme tem mais humor, mais charme, mais ação e isso tudo é o que podem esperar.

Alguma participação surpresa de outro personagem no filme que possamos esperar?

Eu não sei...Eu não sei...quer dizer, vocês podem ver alguma coisa, mas eu não vou dizer. Assim, não vou dar spoilers e não queremos dar spoiler. Então, não há aparições especiais.