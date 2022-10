É a primeira vez que está em Portugal?

Não. Estive numa residência artística no Porto durante quase nove meses, entre julho e setembro deste ano. E essa sim foi a primeira vez. Adoro o país, as pessoas e a comunidade ligada ao teatro. Não sabia muito sobre Portugal antes de chegar mas estava na minha lista de locais a visitar. Foi o John Clinton Eisner, que é um velho amigo e colega que, em Nova Iorque, num almoço, falou-me de uma residência onde tinha estado no Porto. Invejei-o na altura [risos]. Umas semanas depois disse-me que uma pessoa tinha desistido e que havia possibilidade de me inscrever, o que fiz. Mas para ser mais exato, primeiro estive uns dias em Lisboa e depois é que fui para o Porto. E durante a minha estadia comecei a conversar com o Jorge Andrade, da companhia de teatro Mala Voadora, sobre um projeto que é bem possível que aconteça. Propus-lhe uma ideia e ele ficou muito entusiasmado e comecei logo a escrever. Simultaneamente concordei participar neste encontro em Lisboa criado pelo Marcos Barbosa. E como tenho uma nova peça que ainda não foi produzida, trouxe-a para ser lida por atores portugueses.

E que peça trouxe?

Chama-se Hanussen. É inspirada na figura de Erik Jan Hanussen, um homem que foi muito popular na sociedade alemã dos anos finais da República de Weimar. Era um mentalista, lia a mente e hipnotizava. Era um entertainer muito famoso, mas ao mesmo tempo era um burlão, lia o horóscopo, vendia tónicos para a saúde, etc. Hanussen acabou ligado ao partido nazi, não porque fosse ideólogo, porque era completamente apartidário, mas pensa-se que foi uma maneira de evitar os muitos processos que tinha contra si. E há rumores, não confirmados, de que esteve muito envolvido com os nazis, inclusive que treinou Adolf Hitler a ser um orador mais eficaz ou que ajudou a propaganda nazi a ser mais teatral. Há ainda outro rumor muito interessante sobre a sua eventual envolvência no incêndio do Reichstag, em 1933, a operação que levou Hitler ao poder. Nunca saberemos exatamente a verdade, mas gosto de jogar com a questão do poder e na forma como muitos se tornaram cúmplices e facilmente influenciaram o poder com consequências catastróficas. Acho que é um assunto particularmente importante pelo que se passa politicamente nos Estados Unidos e também na Europa com o ressurgimento de movimentos fascistas. E apesar de não ser, nem pretender ser, um entendido na vida política portuguesa, também Portugal tem hoje um partido de extrema-direita que tem ganho muito poder e que é liderado por uma pessoa carismática e cujo futuro ninguém sabe prever. Como uma jovem democracia que é Portugal, e depois de ter vivido vários anos numa ditadura, pode ser uma peça que interesse ao público português.