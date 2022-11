Há uma sala com vida recente no coração de Lisboa que está a tornar-se um ponto nevrálgico para os espetadores que procuram alternativas ao mainstream. É lá, no Cinema Fernando Lopes, que se estreiam os filmes com carimbo da distribuidora Cinema Bold - geralmente, títulos fora da caixa, que correriam o risco de passar despercebidos nas salas comercias -, mas há também espaço para ciclos. Pode ser à volta de um realizador, a propósito de um novo filme, ou então mostras temáticas. É este o caso de América "70, ciclo programado pelo Alvalade Cineclube, que agarra a essência de um certo cinema americano a partir de sete obras, exibidas todas as quintas-feiras até 15 de dezembro, em sessões seguidas de conversa com diferentes convidados.

A decorrer desde a última semana, com o arranque marcado por Five Easy Pieces (1970), de Bob Rafelson, com Jack Nicholson, o ciclo percorre várias expressões da cinematografia de uma época para daí extrair um retrato geral. Ao DN, o programador Bruno Castro esclarece o que aqui se revisita: "Os anos 1970 foram o período mais honesto do cinema americano. Depois da idade de ouro dos musicais e épicos a cavalo, e antes de todo o açúcar que E.T. e amigos trariam, foi nesses anos que os realizadores abraçaram a ideia de filmar como quem vive, e aceitar a realidade dura, suja e difícil da vida. Não é por acaso que os "70 concentram várias preciosidades da história do cinema, viscerais, angustiadas ou dançantes, profundamente comprometidas em fazer do cinema algo diferente da vida mas tão próximo da mesma." Para além disso, identifica-se uma forte relação com a atualidade: "Possivelmente nunca estivemos tão próximos de muitas daquelas personagens e vivências, hoje, em 2022. Esta sensação de estranheza e fragmentação da humanidade estava toda lá e está agora aqui. É este o tempo para voltar a entrar no táxi."