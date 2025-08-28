Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Guillaume Canet: estranheza e assombramento.
Guillaume Canet: estranheza e assombramento.Manuel Moutier
'A Morte de Belle'. Os humanos segundo Georges Simenon

Georges Simenon (1903-1989) continua a ser um autor querido do cinema, a ponto de haver mais de 70 filmes inspirados nos seus romances: A Morte de Belle é mais um belo exemplo dessa relação criativa.
