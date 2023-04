Foi o escritor de viagens Bruce Chatwin quem escreveu, no livro Canto Nómada: "Proust, com mais perspicácia do que qualquer outro escritor, lembra-nos que os "passeios" da infância constituem a matéria-prima da nossa inteligência." É uma frase que apetece citar a propósito de As Oito Montanhas, este um filme em sintonia com a ideia de que os passeios ou caminhadas (uma que seja), não apenas simbólicas mas concretas, feitas enquanto ainda somos crianças, moldam algo da nossa mentalidade adulta. Pelo menos é isso que sucede com Pietro e Bruno, dois rapazes de realidades muito diferentes, ambos com o espírito aguçado pela paisagem dos Alpes italianos, que neste filme estarão sempre sob influência das montanhas na sua distinta abordagem da vida. E, sim, tudo vai remeter para uma caminhada especial. Aquela que fizeram juntos com o pai de Pietro e que selou o próprio vínculo de Bruno, o jovem montanhês, com essa espécie de figura paternal - uma memória de infância que acaba por se refletir plenamente nos dois amigos adultos.

Vencedor do Prémio do Júri no Festival de Cannes (ex aequo com Eo, de Jerzy Skolimowski), As Oito Montanhas é uma adaptação do livro homónimo de Paolo Cognetti, um best-seller que por vezes dá a sensação de estar demasiado presente na voz off do narrador (a personagem de Pietro). Enfim, não tão presente a ponto de se sentir uma bengala literária, mas o suficiente para sinalizar a busca por uma dimensão épica, evidente nas breves passagens de texto que traçam a linha intimista do filme, inscrita na ampla e serena visão montanhosa.