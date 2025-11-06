Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Martins: a guerra e o seu assombramento.
Cultura

'A Memória do Cheiro das Coisas'. A história também pode ser minimalista

Com o filme 'A Memória do Cheiro das Coisas', António Ferreira revisita memórias do nosso passado colonial através de um veterano da guerra: a austeridade narrativa deve muito ao trabalho dos atores.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
