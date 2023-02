É sob o tema Novos Começos (em alemão,"Neuanfänge") que a KINO regressa ao Cinema São Jorge, em Lisboa, esta quinta-feira. E o que é que se entende por "novos começos"? Qualquer ação, motivada por alguma forma de esperança, que separe um antes e um depois, como se vê logo no filme de abertura, o documentário Quando a Primavera Chegou a Bucha, de Mila Teshaieva e Marcus Lenz, um retrato dos habitantes dessa cidade ucraniana que saram as feridas após a ocupação russa. Mas há mais exemplos de recomeços nesta programação que a partir de dia 9 se transfere para a Cinemateca (até 18 de fevereiro), com um foco especial intitulado História(s) do Cinema Alemão. A completar 20 anos, a KINO convida ainda para uma festa no dia 8, na sua casa habitual, o São Jorge, seguindo depois para outras cidades: Lagos (de 9 a 11 de fevereiro), Coimbra (14 e 15) e Porto (de 2 a 23 de março).

