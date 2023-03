Ao pesquisar Vedrò con Mio Diletto de Vivaldi no Google, um dos primeiros resultados que aparece é o vídeo da interpretação desta peça pelo artista polaco Jakub Józef Orliński. O vídeo que contabiliza mais de 10 milhões de visualizações foi uma surpresa inesperada para o músico. "Não sabia que naquela altura eles iam ter câmaras. Foi-me apenas dito que seria uma atuação para rádio e fiquei surpreso pelas câmaras", recorda Jakub Józef Orliński em conversa com o DN.

O contratenor polaco Jakub Józef Orliński estreia-se em Portugal com dois concertos: um hoje no Porto (Teatro Rivoli) e outro na segunda-feira em Lisboa (Centro Cultural de Belém) numa homenagem aos 80 anos de Jorge Gil (1943-2009), fundador do programa Em Órbita - que começou a ser emitido no Rádio Clube Português e mais tarde passou para a Antena 2 . Juntamente com a orquestra il Pommo d"Oro (composta por 17 músicos), o concerto vai contar com o programa Facce D"amore, um dos preferidos dos artistas. "Apesar de atuarmos as mesmas músicas, fazê-lo de formas diferentes", diz o músico. "Há algumas músicas no programa que não são nada conhecidas. É muito divertido trazer essas peças que foram tocadas pela última vez há 200 anos".