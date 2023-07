"Nesse verão, tudo girava em volta da morte, do último grande trabalho." Lemos a frase num ponto já muito avançado do livro. Linn Ullmann refere-se ao verão de 2007, quando o seu pai deixou de estar entre os vivos. Mais precisamente, a 30 de julho, às quatro da manhã. "O que me restava dele eram seis cassetes áudio da sua última primavera de vida. A voz dele. E o silêncio. E a minha voz. E todos os sons que não sei muito bem o que são, que o microfone captou, e a que se pode chamar ruído de fundo." Conversas que andaram perdidas durante alguns anos após a morte dele. Ullmann, filha, não sabia o que fazer com o material, apesar de a sua existência corresponder a um projeto planeado a dois: um livro. Quiçá chamado Livro do Desassossego ("talvez pudéssemos roubar ou dar uma volta ao título de Pessoa", escreve a páginas tantas), embora ele sugerisse outro título que nunca conseguira usar num filme seu, por falta de adequação: Todo Fodido no Vale do Eldorado.

Ele, Ingmar Bergman, e as ditas gravações resgatadas do sótão constituem o motivo primordial de Os Inquietos, romance de natureza híbrida que agora surge publicado pela Relógio D'Água, numa tradução de João Reis, diretamente do norueguês. Sim, a língua de Linn é a do lado da mãe, Liv Ullmann, apesar de em criança ter aprendido a falar o sueco do lado do pai, nos verões passados com ele em Fårö, na casa de Hammars...