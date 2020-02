A-ha e Duran Duran no Rock in Rio Lisboa

Foo Fighters comemoram 25 anos no Rock in Rio Lisboa

Os noruegueses A-ha, responsáveis por "Take on me", tema que fez sucesso na década de 1980, estreiam-se em Portugal este ano, no Rock in Rio Lisboa, no mesmo dia em que atuam os ingleses Duran Duran, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo a organização do Rock in Rio Lisboa, num comunicado divulgado esta quarta-feira, "os grandes êxitos do pop/rock estão garantidos" no festival, a 27 de junho, "num dia marcado pela estreia de nomes icónicos: Duran Duran, pela primeira vez na Cidade do Rock, e A-ha, numa estreia em Portugal".

Além disso, no mesmo dia, e também no palco principal, atuam os portugueses Xutos & Pontapés, "presentes em todas as edições desde 2004", e os ingleses Bush.

Os Duran Duran, cabeças de cartaz do dia 27 de junho, atuam no Rock in Rio Lisboa, 15 anos depois do último concerto em Portugal (em maio de 2005 no Coliseu de Lisboa).

A banda, formada no final da década de 1970 em Birmingham, é responsável por temas como Girls on film, Rio, Ordinary World, Come undone ou The wild boys. Liderados por Simon LeBon, contam "com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo".

Da Noruega chegam os A-ha, banda formada no início da década de 1980 em Oslo, responsáveis pelo popular tema Take on me.

"Considerados um dos maiores fenómenos da música pop de todos os tempos, os seus temas intemporais levaram a mais de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, apenas com o disco de estreia, e arenas esgotadas pelos vários continentes", refere a organização do Rock in Rio Lisboa.

Os Bush, formados nos anos 1990 em Londres, e que já atuaram várias vezes em Portugal, são autores de temas como Swallowed, Letting the cables sleep, Machinehead e Glycerine.

A 9.ª edição do festival decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque da Bela Vista.

O cartaz deste ano inclui, entre outros, Foo Figherts, Post Malone, The Black Eyed Peas, Camila Cabello, The National, Anitta, Incubus, Ney Matogrosso, Delfins, Bárbara Tinoco, Plutónio e Mundo Segundo & Sam The Kid.

Os bilhetes para a edição deste ano do Rock in Rio, à venda nos locais habituais, têm preço único diário de 69 euros e os passes de fim de semana custam 112 euros.