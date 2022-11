Quando evocamos memórias do cinema japonês, pensamos, desde logo, em mestres clássicos como Kenji Mizoguchi ou Yasujiro Ozu. Mas não, por certo, nos nomes de Koreyoshi Kurahara, Yasuzô Masumura e Kirio Urayama. Porquê? Porque, em boa verdade, continua a ser rara a difusão dos seus filmes fora do Japão. Agora, graças à distribuidora The Stone and the Plot, dirigida por Daniel Pereira, e ao programador Miguel Patrício, Portugal é uma exceção: os cineastas citados são protagonistas de um novo ciclo - Mestres Japoneses Desconhecidos II - com que aquela empresa continua a divulgar os recantos menos conhecidos de uma cinematografia tão rica quanto plena de contrastes.

A primeira parte deste ciclo, realizada em finais de 2021, dera a conhecer três títulos de 1955. Agora, poderemos descobrir mais três produções, todas da década seguinte, época em que as "novas vagas" pontuaram o cinema de diversos países, incluindo o Japão - bastará recordar o caso exemplar de Nagisa Oshima.