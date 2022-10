Um documentário sem subtítulos e com emoção telúrica em bruto. Cesária Évora: basta o nome para transmitir a singularidade de uma mulher que, entre a estrela internacional e a cantora de bar lá da terra, nunca deixou de ser quem era. A diva dos pés descalços, voz de Sodade, senhora de si, surge agora num filme assinado pela jornalista Ana Sofia Fonseca, que optou por uma "música" de vozes dos cúmplices de Cesária Évora para dar a conhecer algo da sua vida e intimidade humana, envolvendo um extenso arquivo que nos devolve a presença dessa rainha da morna, falecida em 2011, aos 70 anos. Em conversa com o DN, a realizadora falou da admiração que a moveu.

No início do filme alguém diz que a voz da Cesária Évora "vem da terra". Como é que traduz esta ideia?

Essa frase é do Bouziane Daoudi, que foi durante muitos anos jornalista no Libération - alguém que contactou imenso com a Cesária, fez-lhe entrevistas, esteve várias vezes em casa dela... - e acho que é uma frase que a define muito. De facto, a sua voz vem da terra porque ela tinha os pés completamente enraizados naquela terra específica: Cabo Verde. Mais propriamente em São Vicente, e ainda mais propriamente no Mindelo. A Cesária correu o mundo inteiro sem tirar de lá os pés. É também uma ideia que remete para a sua genuinidade, autenticidade. Porque ela conseguia ser igual a si própria no Mindelo, em Nova Iorque, em Lisboa, onde quer que fosse. Para mim, a voz da Cesária transmite a sua essência, sem artifícios.