As ruas de uma cidade não são uma tela em branco nem um suporte que permita ao artista estar a sós com a sua imaginação. Quem o afirma, à laia de aviso, é o italiano Franz Cerami, artista digital e professor de Retórica e Digital Storytelling na Universidade de Nápoles, que, em setembro próximo (assim o permitam os condicionamentos sanitários) virá a Lisboa apresentar o trabalho de videomapping Lighting Flowers & Pink City. Uma vinda que, na verdade, será um regresso, já que a 8 de julho, Cerami esteve na Embaixada da Itália em Lisboa para uma conferência a dois, com o antropólogo visual português, Ricardo Campos. O DN falou com ambos a propósito dos temas que os inquietam: arte, política e convivência pacífica em território urbano.

Ricardo Campos e Franz Cerami com o embaixador de Itália, Carlo Formosa (centro), numa conferência sobre arte, política e convivência pacífica em território urbano.