A Arte e a Inteligência Artificial discutidas nas Novas Conferências do Casino

Em 1871, quando Eça de Queiroz, Antero de Quental e um vasto grupo de mentes tão inquietas como as deles, promoveram as primeiras Conferências do Casino, a inteligência artificial não passava pelos sonhos de quem quer que fosse, nem sequer de Júlio Verne. Hoje, numa realidade em tudo tão diversa mas com o mesmo espírito inquiridor, as Novas Conferências do Casino, promovidas pelo Círculo Eça de Queiroz, Grémio Literário e Centro Nacional de Cultura, propõem-se debater o tema "A Salvação pela Arte? A Criação Artística e a Inteligência Artificial". Esta 5.ª feira, 22, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, às 17.00, o artista plástico José de Guimarães, o especialista em inteligência artificial, Arlindo Oliveira, e o advogado italiano Massimo Sterpi procurarão responder a questões como estas: "Será que a criação artística desaparecerá com os algoritmos, deixando de existir como um desafio à sensibilidade e inteligência humana?" Ou ainda "Como poderá a Arte continuar a sua missão histórica de enobrecimento da alma humana?" O que, naturalmente, não exclui outras que possam surgir.

Arlindo Oliveira, diretor do INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, professor do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, tem uma longa carreira académica, desenvolvida em Portugal e no estrangeiro e uma vasta obra publicada em torno de questões como sistemas digitais, síntese lógica, algoritmia, aprendizagem automática e bioinformática. Por sua vez, o italiano Massimo Sterpi é um associado da firma de advogados Gianni & Origon e lidera o Departamento de IP e Tecnologia desta empresa, bem como o departamento dedicado ao Direito das Artes. Foi o presidente do Comité IBA Art, Heritage & Cultural Institutions e é o atual presidente do Comité de Direito das Artes da União Internacional dos Advogados. Nos últimos anos, Massimo tem estado muito ativo nas tecnologias disruptivas (recursos de cripto e de blockchain, carros de condução autónoma, robótica) e assuntos legais relacionados com IA (direitos de autor de conteúdos gerados pela ou com a IA,

Autoria, proteção de direitos de autor de prompts, patentes geradas de IA, código gerado de IA, formação em algoritmos de IA). Paralelamente, diz ser um apaixonado colecionador de arte contemporânea e tem assento no Conselho Consultivo da Coleção Peggy Guggenheim em Veneza, bem como no Conselho Americano de Amigos da Fundação MAXXI.

Cabe a José de Guimarães representar os artistas nesta conversa. Pintor e escultor com mais de 50 anos de atividade, fez sempre do interesse por outras expressões plásticas o motor das muitas viagens estéticas que fez a países e tradições tão diferentes como Japão, China, México ou Tunísia. Em 2001 recebeu o Prémio de Consagração de carreira, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores e, em 2009, a Grã-Cruz da Ordem de Mérito. A sua obra encontra-se representada em importantes coleções como Museu Real de Arte Moderna, Bruxelas; Museu de Arte Moderna (MUHKA), Antuérpia; Coleção do Estado da Bélgica, Bruxelas; Museu de Arte Moderna (MASP), São Paulo; Museu de Arte Contemporânea (MAM) ou Museu Nacional de Belas Artes, ambos no Rio de Janeiro; Universidade de Carlton, Otava; Coleção do Estado Francês; Fundo Nacional de Arte Contemporânea, Paris; Parlamento Europeu, Estrasburgo; Fundação Akemi, Osaka; Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de Arte Moderna, Casa de Serralves, Porto; Coleção do Estado Português, Museu Nacional Soares dos Reis ou Biblioteca Nacional de Portugal. Em Guimarães, sua cidade natal, funciona o Centro de Arte Contemporânea que tem o seu nome e dá a ver boa parte da sua coleção pessoal, composta por arte africana, arte pré-colombiana, arte antiga chinesa e um conjunto representativo da sua própria obra.

De recordar que estas Novas Conferências do Casino começaram em maio, com um debate entre os ensaístas Bruno Maçães e Giuliano Da Empoli sobre "O Fim da Paz? A Rússia como último Império Colonial." Os trabalhos prosseguirão a 19 de julho com "O futuro da União Europeia", com a participação do antigo comissário europeu, o francês Pascal Lamy. Seguir-se-ão ainda as conferências dedicadas a temas como a transição energética, os assuntos de Defesa ou a crise de confiança na informação.

dnot@dn.pt