Perante a estreia do maravilhoso The Quiet Girl, de Colm Bairéad, não podemos deixar de reavaliar a dimensão mediática dos prémios de cinema. Que é como quem diz: há prémios de apelo universal que têm manchetes garantidas, outros que ficam presos na sua dimensão "regional"...

Observe-se o caso paralelo de The Quiet Girl e Belfast, o filme escrito e dirigido por Kenneth Branagh que lhe valeu o Óscar de Melhor Argumento Original atribuído em 2022, portanto referente à produção de 2021, ano da sua estreia nos EUA. Acontece que Belfast e The Quiet Girl foram lançados na Irlanda em 2022, tendo sido ambos nomeados para o prémio de Melhor Filme Irlandês desse ano. Quem ganhou? Pois bem, The Quiet Girl, vencendo num total de sete categorias, incluindo Melhor Realização e Melhor Atriz (Catherine Clinch). Entretanto, The Quiet Girl só foi lançado nos EUA em finais de 2022, tendo surgido, já este ano, entre os nomeados para o Óscar de Melhor Filme Internacional (categoria ganha pelo alemão A Oeste Nada de Novo).