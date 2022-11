Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Antiquários, Isabel Lopes da Silva nasceu em Braga, começou por estudar matemática, mas cedo se aproximou pelas antiguidades. Abriu a primeira loja em Cascais e mais tarde em Lisboa, no Príncipe Real, onde se encontram alguns dos mais conceituados antiquários do país. Com um espólio reunido ao longo de mais de 35 anos, o recheio da loja é constituído por objetos diversos, essencialmente dos anos 1930 aos anos 70, do século XX, período em que é especialista. Estas são as sugestões para os próximos sete dias.

=